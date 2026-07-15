Vendía cocaína desde una camioneta y lo siguieron hasta el búnker: encontraron droga en el baúl

Un narco que vendía cocaína desde la ventanilla de una camioneta fue detenido junto a una mujer durante un operativo realizado en la localidad bonaerense de Benavídez, luego de que las cámaras de seguridad registraran las maniobras en plena vía pública y permitieran seguir sus movimientos hasta concretar un operativo cerrojo. En el vehículo los efectivos secuestraron envoltorios con droga fraccionada.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Centro de Operaciones Tigre (COT), en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un operativo contra el narcomenudeo.

Según se informó, el hecho comenzó cuando operadores del sistema de videovigilancia detectaron a un hombre con actitud sospechosa que realizaba pasamanos de presuntas dosis de cocaína desde la ventanilla de una camioneta, a la vista de peatones y automovilistas.

Frente a esa situación, desde la central de monitoreo se activó una alerta y se dio aviso a los móviles policiales, mientras las cámaras mantuvieron un seguimiento en tiempo real del vehículo para evitar que el sospechoso escapara.

Tras varios minutos de vigilancia, los efectivos montaron un operativo cerrojo e interceptaron la camioneta en la intersección de las calles Chilavert y Bolivia. En ese lugar, el conductor se encontró con una mujer, quien también fue demorada por su presunta participación en la maniobra.

Durante la requisa del vehículo, los policías encontraron en el baúl varios envoltorios con cocaína fraccionada y lista para su comercialización, por lo que ambos sospechosos fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial correspondiente.

La droga secuestrada quedó a disposición de la Justicia, que investiga el caso por presunta comercialización de estupefacientes. El procedimiento se enmarca en los operativos de prevención y combate al narcomenudeo que se desarrollan con apoyo del sistema de videovigilancia del municipio de Tigre.