"Hombre Araña" trepó para robar un aire acondicionado, arrancó los caños de cobre y fue detenido

Un hombre fue detenido durante la madrugada en el barrio Altos de General Paz de la ciudad de Córdoba, acusado de intentar robar parte de la instalación de un equipo de aire acondicionado de un comercio, en un procedimiento que fue posible gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad del sistema 911.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Patria y la calle Lima, donde un operador del centro de monitoreo detectó a un sospechoso manipulando la unidad exterior del equipo de climatización instalado en el frente de un local comercial y dio aviso inmediato a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron al hombre cuando ya había retirado diez tramos de caño de cobre pertenecientes a la instalación del aire acondicionado, elementos que fueron secuestrados durante el procedimiento.

El sospechoso, mayor de edad, fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia junto con los caños de cobre recuperados.