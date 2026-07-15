Le apuntaron a su esposa y su hija para robarles la camioneta y salió a defenderlas a los tiros

Una familia logró frustrar el robo de su camioneta en la localidad bonaerense de Temperley luego de que el dueño de casa saliera armado al escuchar los gritos de auxilio y efectuara disparos contra el vehículo en el que se movilizaban los asaltantes, quienes escaparon a pie tras chocar durante la fuga.

El episodio ocurrió en la esquina de las calles El Tala y Luis Agote, cuando una mujer y su hija regresaban a su vivienda luego de llevar a su mascota a una veterinaria. En ese momento fueron interceptadas por varios delincuentes armados que descendieron de un auto con la intención de apoderarse de la camioneta en la que se trasladaban.

Según se observa en cámaras de seguridad de la zona, los asaltantes obligaron a las víctimas a descender del vehículo bajo amenazas con armas de fuego. Mientras intentaban concretar el robo, ambas comenzaron a pedir ayuda a los gritos y una de ellas fue golpeada por uno de los delincuentes luego de resistirse e increparlo.

La situación cambió cuando el esposo de una de las víctimas salió de la vivienda portando un arma de fuego y realizó al menos dos disparos en dirección al auto utilizado por la banda. Uno de los proyectiles impactó en el parabrisas, lo que provocó la inmediata huida de los sospechosos.

En la maniobra de escape, el conductor realizó una brusca marcha atrás, perdió el control del vehículo y terminó chocando violentamente contra una camioneta que se encontraba estacionada sobre la calle.

Tras la colisión, el delincuente se bajó de la camioneta y escapoó corriendo. Sus cómplices abandonaron el auto y huyeron a pie por distintas direcciones sin lograr llevarse la camioneta de las víctimas.