Un jubilado de 65 años le disparó a matar a un mecánico y le encontraron un arsenal en su casa

Un hombre de 65 años fue detenido en el partido bonaerense de Morón, acusado de amenazar y efectuar disparos intimidatorios contra un mecánico. Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía secuestró un importante arsenal de armas de fuego, cientos de municiones y un taller clandestino utilizado para la fabricación y recarga de proyectiles.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Departamental de Morón y de la Comisaría Segunda, en el marco de una investigación iniciada tras un episodio ocurrido el 9 de julio.

De acuerdo con la pesquisa, la víctima, identificada como Damián Correa, domiciliado en La Matanza pero empleado en un taller mecánico ubicado a una cuadra de la vivienda del acusado, denunció que Ángel Roberto Pizzurno lo amenazó con un arma de fuego y efectuó varios disparos intimidatorios en su dirección.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos reunieron elementos de prueba que permitieron al Juzgado de Garantías Nº 2 de Morón autorizar un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Presidente Perón al 1400.

Durante el procedimiento, los policías encontraron un verdadero arsenal. Entre los elementos secuestrados había una escopeta calibre 12, tres pistolas de distintos modelos y calibres, un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros, tres carabinas, alrededor de 400 cartuchos calibre .22, otros 400 proyectiles calibre 9 milímetros y varias latas con municiones para rifle de aire.

Además, en una de las habitaciones de la vivienda descubrieron un taller equipado para la fabricación y recarga de municiones. Allí había una prensa, balanzas digitales, herramientas de tornería, pólvora, vainas servidas, proyectiles y otros insumos utilizados para elaborar cartuchos de diferentes calibres.

El fiscal Tomassone, titular de la UFI Nº 7 de Morón, avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión del sospechoso por los delitos de tenencia ilegal de arma de uso civil, portación ilegal de arma de fuego atenuada, amenazas, resistencia a la autoridad, acopio y fabricación de municiones.

Posteriormente, el Juzgado Federal Nº 2 de Morón ordenó la inmediata detención de Pizzurno por el presunto delito de acopio y fabricación ilegal de municiones.