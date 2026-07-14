Atacó a piedrazos un colectivo en la 9 de Julio y destrozó la ventanilla: tres pasajeros heridos

Un hombre fue detenido luego de arrojar un piedrazo contra un colectivo de la línea 28 que circulaba por la avenida 9 de Julio, una agresión que provocó la rotura de un vidrio de la unidad y dejó tres pasajeros con lesiones leves.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30, a la altura del cruce de la avenida 9 de Julio con Hipólito Yrigoyen, cuando, por motivos que se investigan, un hombre lanzó un objeto contundente contra el colectivo mientras el vehículo se encontraba en movimiento.

Como consecuencia del impacto, uno de los cristales estalló y los fragmentos de vidrio provocaron heridas en varios pasajeros que viajaban en el interior de la unidad.

Tras un llamado al sistema de emergencias, personal del SAME acudió al lugar y asistió a tres personas. Se trató de un hombre de 55 años y dos mujeres, de 35 y 56 años, quienes presentaban escoriaciones leves. Una de las pasajeras sufrió lesiones en la cabeza. Todos fueron atendidos en el lugar, recibieron pautas de alarma y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los operadores del centro de monitoreo lograron identificar el momento del ataque y siguieron los movimientos del sospechoso hasta que efectivos policiales concretaron su detención a pocas cuadras del lugar.

La Fiscalía interviniente, a cargo del fiscal Zunino, dispuso la aprehensión del acusado y ordenó iniciar actuaciones por los delitos de daños y lesiones.