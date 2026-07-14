Clausuraron tres plantas clandestinas de agua envasada y secuestraron 600 bidones

En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional orientado a preservar la salud pública poblacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) allanó tres plantas clandestinas de envasado de agua en la zona sur del conurbano bonaerense.

La intervención fue llevada a cabo por efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza, perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de esta Institución, por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella.





Además, estas supuestas envasadoras arrojaban sustancias químicas a la vía pública poniendo en riesgo la salud de los vecinos, como producto de la contaminación ambiental.

Con el total de las pruebas obtenidas, el magistrado ordenó la realización de tres allanamientos a los inmuebles mencionados ubicados en la localidad de Canning.

Durante los operativos, dicho personal junto con técnicos especializados del Departamento Delitos Ambientales de la PFA, realizaron la toma de muestras al azar de los distintos domicilios a los fines de realizar los correspondientes análisis químicos para determinar la potabilidad del agua y distintos controles bromatológicos, como así también el relevamiento de los domicilios para determinar la correcta higiene del lugar. De esta manera se estableció que las fincas no contaban con las habilitaciones ni documentaciones correspondientes, además de la notoria falta de limpieza e higiene requeridas para realizar dicha actividad.

Por ello se realizó la consulta con el magistrado quien ordenó la clausura de las maquinarias, quedando inutilizadas. Además, se secuestraron 600 bidones plásticos de 20 litros de los cuales 100 estaban llenos, tres teléfonos celulares y elementos de interés.

Finalmente, dos hombres de 62 años y una mujer de 39 ambos argentinos, fueron notificados de la causa.

Los imputados junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley sobre el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284); y también por infringir el Artículo 172 del Código Penal.