Giró a la izquierda con el auto, embistió a una motociclista y golpeó su cabeza contra el asfalto

Una motociclista resultó herida luego de que un automovilista realizara una maniobra imprudente al girar a la izquierda e impactara de frente contra la moto en la que circulaba por la Colectora Este, en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre.

El siniestro fue detectado en tiempo real por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia.

El hecho ocurrió durante a primera hora de la mañana, en la intersección de Colectora Este y Camino de la Bota. De acuerdo con las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, el auto efectuó un giro hacia la izquierda e invadió el carril contrario, donde circulaba una moto, provocando una violenta colisión.

Como consecuencia del impacto, la motociclista salió despedida, perdió el casco y cayó sobre la cinta asfáltica. Los operadores del COT advirtieron de inmediato lo sucedido y dieron aviso al móvil más cercano para asistir a la víctima.

Al lugar acudieron agentes del Centro de Operaciones Tigre, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que brindó las primeras atenciones médicas.

Los profesionales de la salud asistieron a la conductora de la moto y posteriormente la trasladaron al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco, donde ingresó fuera de peligro.

Desde el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre informaron que la rápida detección del siniestro a través de las cámaras de monitoreo permitió activar el protocolo de emergencias y coordinar el operativo de asistencia, evitando mayores demoras en la atención de los involucrados.