"Giles, anti chorros”: atacaron a una mujer para robarle el auto y luego amenazaron en redes

Una pareja fue víctima de un violento ataque cuando delincuentes armados intentaron robarles el auto en la zona sur de Mar del Plata. La mujer fue reducida por uno de los asaltantes, que la tomó del cuello mientras sus cómplices intentaban llevarse el vehículo.



Tras el hecho, los delincuentes amenazaron a los medios de comunicación que publicaron la noticia del caso. “Me voy a robar todo Mar del Plata. Te vas a cansar de subir fotos de todos los autos y mansiones que me voy a robar eh”, dice el mensaje intimidatorio.



El caso ocurrió cerca de las 9.30 en la intersección de las calles 457 y 6, cuando la víctima se encontraba cerrando el baúl de su auto y fue sorprendida por cuatro delincuentes que descendieron de un Peugeot 207 gris oscuro.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, tres de los atacantes, con sus rostros cubiertos, se abalanzaron sobre la mujer. En medio de la maniobra, uno de los ladrones abrió la puerta derecha del vehículo con la intención de escapar a bordo del rodado.

Las imágenes muestran el momento en que la víctima intenta alejarse corriendo, pero es alcanzada por uno de los agresores. Segundos después, otro delincuente la sujetó desde atrás y la tomó del cuello mientras el resto de la banda continuaba con el intento de apoderarse del auto.

Sin embargo, el conductor logró reaccionar a tiempo, aceleró para escapar y frustró el robo. Ante esa situación, los atacantes abandonaron la maniobra, regresaron al Peugeot 207 en el que habían llegado y escaparon rápidamente del lugar con algunas pertenencias de las víctimas.