"Te voy a meter una puñalada": fingió ser pasajero y asaltó a un chofer de Uber

En las últimas horas, un delincuente de 33 años fue detenido acusado de haber cometido un robo contra un conductor de una aplicación de viajes. El procedimiento fue realizado en la intersección de las calles Santiago del Estero y Lima de Bº Centro, en la ciudad de Córdoba.

La aprehensión se concretó luego de que los uniformados reconocieran al sospechoso mientras patrullaban. Su identificación fue posible a partir del análisis de imágenes incorporadas a la investigación del hecho, denunciado el pasado 11 de julio.

El detenido fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos, donde quedó a disposición de la autoridad competente para la continuidad de las actuaciones.



El delincuente simuló ser pasajero y asaltó al chofer de Uber al terminar el viaje.“¿Cuánto es, amor?”, le preguntó como si fuera a pagarle el viaje. Una cámara ubicada dentro del auto grabó toda la escena.

El ladrón le pidió que se metiera a una calle sin salida y al estacionar, le arrebató el celular y exigió dinero. "Aagá el auto, te voy a meter una puñalada", lo amenazó, según se observa en el video.





