Disparos y guerra narco con ametralladoras: fusilaron a un dealer en Fuerte Apache y quemaron el cuerpo

Un hombre señalado por los investigadores como presunto vendedor de drogas fue ejecutado a balazos y su cuerpo apareció incendiado en un carro en plena calle, frente a una plaza y una cancha de fútbol del Barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Los investigadores sospechan que el crimen está vinculado a una feroz disputa entre bandas por el control de la venta de estupefacientes en la zona.

El hallazgo se produjo durante la madrugada en el denominado Nudo 6 del complejo habitacional, a pocos metros del Club Santa Clara y a unos 100 metros de la comisaría del barrio.

La escena fue registrada por vecinos con sus teléfonos celulares. En uno de los videos se escucha la desesperación de un hombre al observar el cadáver envuelto en llamas.

"¿Por qué no apagan el cuerpo de ese hombre? Está prendido fuego", exclama un vecino. En la misma grabación, agrega: "Lo prendieron fuego en ese carro".

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima fue fusilada y luego los agresores abandonaron el cuerpo en el lugar para prenderlo fuego, en un hecho que fue presenciado por vecinos y niños que se encontraban en las inmediaciones de una plaza y una cancha.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el episodio es una nueva escalada en la violencia que mantienen organizaciones dedicadas al narcomenudeo por el dominio territorial dentro del Barrio Ejército de los Andes.

Como consecuencia del enfrentamiento armado registrado durante la noche del domingo, otro hombre identificado por el alias de "El Chelo", también señalado como presunto integrante del ambiente narco, resultó gravemente herido y permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo. En el video se escucha una ráfaga de disparos ensordecedora.