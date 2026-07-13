Golpe comando en un country: desvalijaron a una familia que miraba el partido de Argentina

Una familia fue asaltada por un grupo de delincuentes que irrumpió en su vivienda del barrio cerrado Las Casuarinas Premium, en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, mientras miraban por televisión el partido de la selección argentina en el Mundial. Durante el robo, uno de los propietarios resultó con una lesión en la cabeza y los ladrones escaparon con 20 relojes, joyas y las llaves de dos vehículos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada dentro del lote 45 del complejo. Según establecieron los investigadores, los asaltantes ingresaron a la propiedad a través de una ventana balcón que no tenía colocado el sistema de seguridad y, una vez en el interior, sorprendieron a la familia.

Los ladrones redujeron a las víctimas y reclamaron dinero en efectivo. Al no hallar la suma que buscaban, revisaron la vivienda y se apoderaron de una bolsa que contenía alrededor de 20 relojes, una cadena y las llaves de encendido de dos automóviles.

En medio del asalto, el dueño de la vivienda, de 50 años, recibió un golpe en la cabeza que le provocó un corte superficial en el cuero cabelludo. Tras el hecho fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

La pesquisa determinó que la banda había logrado ingresar previamente al barrio cerrado a bordo de una camioneta gris por el acceso principal. Allí redujeron a un empleado de seguridad a punta de pistola para facilitar el golpe y, antes de escapar, sustrajeron el DVR donde se almacenaban las imágenes del sistema de videovigilancia del complejo, con el aparente objetivo de eliminar evidencias.

Fuentes de la investigación indicaron que la vivienda asaltada no contaba con cámaras de seguridad propias ni con seguro contra robos. Si bien el barrio dispone de un sistema de alarma comunitaria, no hubo testigos presenciales del ataque.

La causa fue caratulada como robo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 de Presidente Perón. En la investigación intervienen efectivos de la comisaría jurisdiccional, el Grupo Táctico Operativo (GTO), peritos y personal de la DDI, que analizan registros de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del hecho.