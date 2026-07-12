Cuatro extranjeros que se dedicaban a las entraderas cayeron con 9 juegos de llaves de casas y edificios

Personal de la División Investigaciones Comunales (DIC) 15 recorría la zona cuando observó en la calle Guevara al 200 a dos hombres que, en actitud sospechosa, observaban el interior de una casa, por lo que procedió a identificarlos.

Al ser requeridos por los efectivos, estos dos sujetos intentaron subirse a un auto Volkswagen Fox negro, pero antes fueron reducidos y el vehículo escapó con otros dos ocupantes que integraban la banda.

Se emitió una alerta para establecer la ubicación del rodado, el cual fue detenido en Darwin al 500. Allí, el Fox fue requisado en presencia de testigos y los policías hallaron en su interior nueve juegos de llaves (cuatro de edificios, dos de casa y tres envueltas en papel de tres domicilios distintos), dos teléfonos celulares, guantes, precintos de plástico y una agenda con direcciones anotadas.

De los cuatro ladrones detenidos, el colombiano, de 31 años, cuenta con una medida judicial restrictiva y el antecedente de una causa abierta en junio pasado por resistencia y desobediencia a la autoridad en la jurisdicción de la Comisaría Vecinal 1 B.

Intervino el Juzgado Criminal y Correccional Número 5, a cargo de Manuel De Campos, Secretaría 116 de Tamara García, y se dispuso la detención de los cuatro extranjeros, la incautación de los elementos encontrados y la verificación de los domicilios correspondientes a las llaves que portaba la banda.