Seis ladrones robaron una camioneta, escaparon 15 kilómetros y destruyeron un semáforo

Seis jóvenes fueron detenidos en el partido bonaerense de Avellaneda luego de robar una camioneta Dodge RAM en Quilmes, ser detectados por el sistema de lectores de patentes y protagonizar una persecución que terminó con un choque contra un semáforo.

El hecho se inició cuando los operadores de monitoreo recibieron la alerta sobre el robo del vehículo, que se dirigía hacia el Acceso Sudeste. A partir de la información obtenida mediante los lectores de patentes, se activó un operativo cerrojo en conjunto con el Comando de Patrullas.

La camioneta fue detectada circulando por la zona de Wilde en dirección hacia Sarandí. Al intentar detenerla, los efectivos policiales impartieron la voz de alto, pero los ocupantes emprendieron la fuga y se inició una persecución.

Tras recorrer varias calles, el vehículo perdió el control y terminó impactando contra un semáforo ubicado en la intersección de Madariaga y Villegas.

Al momento del choque, los policías lograron detener a dos de los ocupantes. Un tercer sospechoso fue localizado gracias al seguimiento de las cámaras de monitoreo municipal, luego de que intentara ocultarse en el jardín de una vivienda ubicada sobre la calle Villegas.

Los tres restantes fueron atrapados tras una persecución a pie que finalizó en inmediaciones de la avenida Crisólogo Larralde y Luján.

Los seis detenidos fueron trasladados a la Comisaría Cuarta de Avellaneda y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investiga su participación en el robo de la camioneta.