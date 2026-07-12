El insólito error de una banda que usaba máscaras y clonaba llaves para robar autos

En las últimas horas, la Policía halló tres vehículos con pedido de secuestro y elementos para clonar llaves en un allanamiento en la localidad de Villa del Prado, en Córdoba. Además, encontraron máscaras, armas, tarjetas verdes y otros elementos de relevancia.





Los efectivos allanaron una vivienda luego de una denuncia que alertaba que la puerta de ingreso se encontraba abierta. Al ingresar al lugar, visualizaron varios vehículos estacionados. Al ser consultados con los registros, tres de ellos tenían pedido de secuestro vigente de la ciudad de Córdoba.

Ante esta situación y por orden de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, Turno 2, a cargo del doctor Peralta Otonello, se procedió al resguardo y allanamiento del inmueble.

En el procedimiento, llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Santa María, se secuestraron una camioneta Toyota Hilux, un Toyota SW4, un Renault Duster y un Renault Clio. Asimismo, se incautó una pistola calibre 9 mm, cargadores, municiones, patentes y tarjetas verdes de diferentes rodados.

Cabe mencionar que en el lugar también se encontró un dispositivo X Horse para clonar y programar llaves de vehículos, dos rollos de autoadhesivos para imprimir número de VIN, máscaras, entre otros elementos de interés para la investigación.

Se continúa con las medidas investigativas por medio de la fiscalía interviniente, según dijeron fuentes del caso a este medio.



