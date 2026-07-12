Dos inhibidores de señales y un set de herramientas: así operaba una banda de ladrones cordobeses en Rosario

Tenían domicilio en Córdoba pero frecuentaban la ciudad de Rosario con un objetivo: abrir autos con inhibidores de señales y vaciarlos. Sin embargo, un detalle, provocó su detención y el final de las operaciones de la banda.

Los ladrones utilizaban aparatos similares a un handy que bloquean la señal del cierre centralizado, lo que les permite abrir las puertas sin forzarlas. Una víctima denunció haber sufrido este tipo de robo en Pellegrini al 1200 y que, entre los faltantes, había un celular con posibilidad de rastreo satelital.

A partir de esa información, se alertó a las unidades policiales que patrullaban el sector. Poco después, los agentes localizaron a cinco hombres que coincidían con las características aportadas. Al intentar identificarlos, los sospechosos emprendieron la fuga, aunque finalmente fueron interceptados y detenidos en la zona de Ameghino y Juan Manuel de Rosas.

Durante el procedimiento, la Policía de Santa Fe secuestró handys, teléfonos móviles, billeteras, mochilas, llaves de vehículos, tarjetas bancarias, cajas con elementos eléctricos y otros objetos de interés para la investigación, además de dos inhibidores de señal presuntamente utilizados por la banda.

Finalmente, la policía convocó a quienes hayan sido víctimas de este tipo de modalidad delictiva a acercarse a la Comisaría 2ª de Rosario para verificar si entre los elementos recuperados se encuentran pertenencias de su propiedad y recibir el asesoramiento correspondiente.