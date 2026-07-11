"Gatillero” narco mató a un vecino, se tiroteó con la policía y terminó volcando durante la fuga

Una mujer de 26 años se acercó a la comisaría para denunciar a su pareja por amenazas de muerte. Al conocer el nombre del acusado, los efectivos constataron que se trataba de un hombre con pedido de captura activa por homicidio.

A principios de años, el delincuente, que se desempeñaba como “gatillero” de una banda narco que manejaba varios búnkers en Virrey del Pino, había matado a tiros a un vecino que le reclamó por una venta de drogas. Una cámara de seguridad reveló como el asesino pasó en un auto y disparó a mansalva contra la víctima que estaba parada en la calle.

Cuando la DDI de La Matanza iba hasta el domicilio de la mujer para detener al homicida, lo vieron pasar en un Chevrolet Corsa junto a otro hombre. Anoticiados de la presencia policial, empezaron una violenta fuga en la que se tirotearon durante más de ocho cuadras con la policía.

Al llegar a Molina y Colastine, los delincuentes fueron encerrados por móviles policiales. Sin embargo, el asesino logró maniobrar para escapar. Pero a los pocos metros terminó chocando de forma violenta contra una verdulería lo que provocó la muerte del otro tirador.

Con un tiro en la pierna y shockeado por el choque, el “gatillero” fue detenido en el lugar. Mientras se llevaban a cabo las diligencias judiciales, se aglomeraron gran cantidad de personas -amigos y familiares- del ladrón muerto quienes comenzaron a tirar cosas y generar disturbios. Esto derivó en la convocatoria de cuerpos de infantería para su contención.

El auto de los delincuentes poseía un pedido de secuestro activo tras un robo ocurrido también en Virrey del Pino bajo la modalidad motochorros.