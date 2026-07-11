Robaron 14 motos, policías se disfrazaron de playeros y los sorprendieron en una estación de servicio

Una paciente investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) permitió desarticular gran parte de una banda de motochorros que, durante varios meses, robó 14 veces en en estaciones de servicio y paradores y localidades de la zona.

El dato más llamativo del operativo ocurrió durante la captura del segundo sospechoso, cuando efectivos de la DDI montaron un dispositivo de vigilancia encubierta en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional 7. Para no despertar sospechas y esperar el momento oportuno, varios policías se hicieron pasar por playeros del lugar, una estrategia que resultó clave para concretar la detención.

La investigación, dirigida por la Justicia de Mercedes, permitió atribuir a los imputados al menos 14 hechos ocurridos entre febrero y junio de este año en Luján, Open Door, Carlos Keen y distintos tramos de las rutas 6, 7 y el Acceso Oeste.

De acuerdo con la pesquisa, los delincuentes actuaban bajo la modalidad «motochorro»: circulaban en motocicletas de alta cilindrada, interceptaban a sus víctimas armados y, en varios casos, efectuaban disparos intimidatorios. Incluso, dos motociclistas resultaron heridos de bala al intentar resistirse al robo de sus vehículos.

Las tareas investigativas incluyeron seguimientos, análisis de cámaras de seguridad, estudios de antenas telefónicas, recolección de testimonios y diversas diligencias de inteligencia criminal que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la banda y reunir las pruebas necesarias para obtener las órdenes de detención.

El primero de los sospechosos había sido detenido el 1 de julio, luego de un operativo de vigilancia realizado en General Rodríguez. Sin embargo, restaba capturar al segundo imputado.

Con información que indicaba que el prófugo frecuentaba una estación de servicio de Luján, la DDI organizó un nuevo operativo encubierto. Los investigadores permanecieron apostados en el lugar durante varias horas y algunos efectivos adoptaron el rol de playeros para mezclarse con la rutina del establecimiento y evitar ser descubiertos.

La estrategia dio resultado cuando el sospechoso llegó al lugar a bordo de una motocicleta de alta cilindrada acompañado por otro hombre. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidos por los investigadores.

Como resultado del procedimiento, fue detenido el segundo imputado y aprehendido su acompañante. Además, los policías secuestraron la motocicleta que, según la investigación, era utilizada para cometer los asaltos, dos cascos y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la causa.