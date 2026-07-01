Tenía un cultivo indoor, vendía droga por redes y le encontraron 100 plantas con 15 kilos de marihuana

Un hombre fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda del partido bonaerense de Morón, donde funcionaba un sofisticado cultivo indoor de cannabis destinado a la comercialización de cogollos a través de redes sociales. La investigación se inició a partir de reiteradas denuncias de vecinos, quienes alertaban por los fuertes olores que emanaban del inmueble.

La pesquisa comenzó luego de que la Secretaría de Seguridad del Municipio recibiera presentaciones anónimas sobre una vivienda ubicada sobre la avenida Don Bosco, entre Humaitá y Los Olivos.

Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía N° 9 del Departamento Judicial Morón, a cargo de la fiscal Marisa Monti, quien encomendó tareas investigativas a la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas.

Como resultado de vigilancias encubiertas, filmaciones y registros fotográficos, los investigadores detectaron un inusual movimiento de personas que ingresaban al domicilio en distintos horarios y permanecían allí por breves períodos. Según determinaron, todas eran recibidas por el propietario de la casa, conocido en el barrio como "Pablito".

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 3 autorizó un allanamiento que permitió confirmar la existencia de un laboratorio clandestino dedicado al cultivo intensivo de marihuana.

Durante el procedimiento, los efectivos descubrieron un sistema indoor equipado con tecnología especialmente diseñada para optimizar la producción de cannabis.

El lugar contaba con paneles LED de alta eficiencia, lámparas de sodio para las distintas etapas del cultivo, extractores e intractores de aire para controlar la ventilación, ventiladores internos y tres equipos de aire acondicionado destinados a mantener estables la temperatura y la humedad.

En el interior del inmueble había más de un centenar de plantas de cannabis, entre ejemplares en etapa de floración y plantines, además de semillas de distintas variedades. Los investigadores señalaron que el acusado no poseía autorización del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), requisito exigido para el cultivo legal en los casos previstos por la normativa vigente.

En el operativo también fueron secuestrados más de 15 kilos de marihuana entre plantas, flores y cogollos, balanzas de precisión, dinero en efectivo y un teléfono celular, que será sometido a pericias para profundizar la investigación.

El sospechoso quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, imputado por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, bajo la acusación de tenencia de drogas con fines de comercialización.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la investigación continúa para determinar si el detenido integraba una red de distribución o mantenía vínculos con otras personas dedicadas al cultivo y venta ilegal de cannabis.