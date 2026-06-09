Un camión destrozó el puente de la Panamericana y el tanque de nafta cayó sobre peatones

Un camión perdió el control mientras circulaba por un puente de la Autopista Panamericana, chocó contra el guardarrail y provocó que partes de la estructura del vehículo salieran despedidas hacia la Avenida Juan Domingo Perón, donde impactaron contra transeúntes y un auto. Cuatro personas resultaron heridas, aunque se encuentran fuera de peligro, informaron fuentes del Municipio de Tigre.

El siniestro ocurrió al mediodía en la localidad de Benavídez, cuando el conductor de un vehículo de gran porte se distrajo y perdió el control de la unidad, que terminó colisionando contra las vallas de contención del puente.

Como consecuencia del impacto, el tanque de combustible del camión y fragmentos de mampostería se desprendieron y cayeron sobre la avenida ubicada debajo del paso elevado, golpeando a vecinos que transitaban por la zona y a un vehículo que circulaba por el lugar.

La secuencia fue detectada por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), cuyos operadores activaron de inmediato el protocolo de emergencia y coordinaron el envío de recursos para asistir a las víctimas y asegurar el área afectada.

Al lugar acudieron móviles del COT, que además desplegó un dron para realizar tareas de monitoreo aéreo, junto con personal de la Dirección General de Tránsito, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los equipos médicos asistieron a cuatro personas que sufrieron lesiones producto de la caída de los elementos desprendidos del camión. Según se informó, todas se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades trabajaron en el ordenamiento del tránsito y en la remoción de los restos esparcidos sobre la calzada, mientras se investigan las circunstancias que originaron el accidente.