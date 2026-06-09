Eran cuatro, "derribaron” a patadas el portón de la cochera y robaron una bici en un edificio

Cuatro adolescentes protagonizaron un nuevo ataque bajo la modalidad conocida como "rompeportones" al derribar el acceso de un edificio ubicado en la zona de la Vieja Terminal de Mar del Plata y robar una bicicleta del sector de estacionamiento.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en un inmueble situado en la esquina de las calles Arenales y Alvarado, donde cuatro ladrones actuaron de manera coordinada para ingresar al predio.

Según se pudo reconstruir a partir de registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, el episodio se produjo alrededor de las 3 de la mañana, cuando los delincuentes comenzaron a forzar la reja de ingreso al estacionamiento del edificio.

En apenas unos segundos, los sospechosos lograron derribar el portón y acceder al interior del garaje, donde uno de ellos sustrajo una bicicleta.

Tras concretar el robo, los cuatro involucrados escaparon rápidamente del lugar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Vecinos del edificio señalaron que no es la primera vez que sufren un hecho de estas características y advirtieron que meses atrás fueron víctimas de una maniobra similar, cuando delincuentes utilizaron el mismo método para ingresar al complejo y llevarse una motocicleta.

El nuevo episodio volvió a generar preocupación entre los residentes de la zona, quienes reclamaron mayores medidas de seguridad ante la reiteración de robos bajo esta modalidad.