Prendió fuego dos contenedores de basura y recibió una condena con prisión efectiva

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con la auxiliar fiscal Natalia Pla, obtuvo una condena con prisión efectiva en un juicio abreviado para un imputado con antecedentes penales que quemó dos contenedores de basura del Gobierno de la Ciudad en el barrio de Villa Crespo.





La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°7, Bettina Andrea Mobillo, hizo lugar primero al pedido de prisión preventiva solicitado por la auxiliar fiscal de la UFLA Norte y, luego, homologó el acuerdo de pena por el delito de daño agravado por tratarse de un bien de uso público.

Asimismo, se constató que el imputado tenía antecedentes penales por los delitos de tentativa de robo, daños y daño agravado. Ante ello, se solicitó a la jueza Mobillo la prisión preventiva e hizo lugar al pedido del MPF CABA. Luego, tras un acuerdo de pena en el que el imputado reconoció su responsabilidad, la magistrada homologó la condena con prisión efectiva.