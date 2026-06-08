Lo buscaban por un homicidio, salió de compras y quiso escapar por los techos

Un hombre de 31 años que era buscado por un homicidio cometido a comienzos de año y que además registraba dos pedidos de captura activos fue detenido en Mar del Plata tras una persecución que incluyó una fuga a pie por varias cuadras y una tentativa de escape por los techos de distintas viviendas.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento fue realizado por personal del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que logró localizar al sospechoso luego de diversas tareas de inteligencia realizadas durante varios meses.

El detenido fue identificado como Joan Gastón Alexis Ávila, de 31 años, quien contaba con una orden de detención por el homicidio de Yoel Castro, de 24, asesinado de un disparo el pasado 8 de enero en una vivienda ubicada sobre la calle Gascón al 7700.

De acuerdo con la investigación, el crimen fue atribuido a Ávila y a Sebastián David Leiva, de 21 años, quien también posee una orden de detención y actualmente se encuentra a disposición de otro departamento judicial por una causa de robo agravado.

La captura de Ávila se produjo cuando detectives de civil lo detectaron cerca de las 12.30 saliendo junto a una mujer de un comercio de indumentaria ubicado en la esquina de avenida Luro y Funes. Según indicaron las fuentes, el sospechoso llevaba varias bolsas de compras en sus manos.

Al advertir la presencia policial y escuchar la voz de alto, el hombre emprendió la fuga a la carrera por distintas calles del macrocentro marplatense. Durante la persecución, incluso se fue desprendiendo de parte de su ropa con la intención de despistar a los investigadores.

Tras varios minutos de seguimiento, los efectivos lograron cercar la manzana comprendida entre las calles Bolívar, Moreno, 14 de Julio y Dorrego, donde desplegaron un operativo cerrojo.

Con autorización de los propietarios, los investigadores revisaron patios y fondos de distintas viviendas hasta que observaron al prófugo desplazándose nuevamente por los techos de las casas para intentar escapar.

Finalmente, y con la colaboración de vecinos de la zona, el sospechoso fue reducido dentro de una propiedad ubicada sobre la calle Dorrego al 2000 y quedó detenido.

Las fuentes precisaron que Ávila registraba además dos capturas activas: una emitida por el Juzgado Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Azul por una causa de daños y otra solicitada por el Juzgado de Garantías Nº 3 de Mar del Plata por abuso de armas agravado y lesiones graves.

Una vez cumplidos los recaudos legales, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y quedó a disposición de la Justicia.

La causa por el homicidio de Castro es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, a cargo de la fiscal María Florencia Salas.