"Te doy todo menos mi computadora": una mujer y su hija sufrieron un violento robo en su local

Dos delincuentes protagonizaron un violento asalto en un local comercial del barrio Intersindical, en la ciudad de Salta, donde redujeron a una mujer y su hija bajo amenazas y lograron apoderarse de distintos elementos de valor.

El hecho quedó registrado por el sistema de videovigilancia del comercio, que captó el momento en que los sospechosos ingresaron al establecimiento y sorprendieron a una empleada que se encontraba trabajando frente a una computadora.

De acuerdo con las imágenes, los asaltantes cerraron la puerta de ingreso para evitar que personas que circulaban por la zona advirtieran lo que ocurría en el interior del negocio y comenzaron a intimidar a las víctimas.

"Bueno, bueno, tranquilo", se escucha decir a la mujer mientras era abordada por uno de los delincuentes.

"Tirate al piso, no te vamos a hacer nada, no tengas miedo", respondió el asaltante mientras obligaba a la mujer a obedecer sus órdenes.

Durante el robo, los delincuentes continuaron con las amenazas para mantener reducidas a la madre y su hija. "Quieta, no te vamos a hacer nada" y "No hagas nada y no le va a pasar nada, dame las cosas", fueron algunas de las frases registradas por las cámaras de seguridad.

Las víctimas no sufrieron heridas, aunque atravesaron momentos de extrema tensión mientras los delincuentes recorrían el local en busca de dinero y otros objetos de valor.