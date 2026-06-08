Tiene 15 años y hacía entraderas con 3 jóvenes: rompieron la reja de una casa y ocurrió lo inesperado

Cuatro delincuentes, entre ellos un adolescente de 15 años, fueron detenidos en la localidad bonaerense de Haedo cuando intentaban ingresar a una vivienda tras violentar las rejas del frente de la propiedad.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un operativo de prevención de robos bajo las modalidades de entraderas y escruches, con apoyo del Centro de Monitoreo municipal, en la zona de las calles Congreso y Juan B. Justo.

Según informaron las fuentes, los sospechosos habían forzado las rejas de una casa ubicada en Conesa al 775 y lograron ingresar al patio delantero del inmueble. Sin embargo, al advertir la presencia policial abandonaron el lugar y escaparon a bordo de un auto Renault Kwid de color naranja que circulaba sin patente colocada.

A partir del alerta emitido por los operadores de monitoreo y la rápida intervención de efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 2da de Morón, los ocupantes del vehículo fueron interceptados a pocos metros del domicilio.

Durante la requisa, los agentes secuestraron diversas herramientas de corte, guantes y pasamontañas que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido utilizados para concretar el intento de robo.

La víctima, un hombre de 32 años, resultó ilesa y no llegó a tener contacto directo con los sospechosos.

Los aprehendidos fueron identificados como un adolescente de 15 años, Joel Gabriel Izquierdo, de 21; Leonel Elisandro Saravia, de 19; y Nicolás Agustín Quispe, de 23.

La causa fue caratulada como "robo agravado en grado de tentativa bajo la modalidad robo en finca" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón.