Capturaron a la salida de un boliche de CABA a Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Andrés “Plin” Acosta, uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, fue arrestado este lunes cuando salía de un boliche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sospechoso era buscado a pedido de la Fiscalía Regional de Rosario, que lo investiga por su presunta vinculación con la barra brava de Rosario Central y una organización ilegal aliada a Los Menores, la banda que asumió el control de la tribuna Canalla tras el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.

Según detallaron fuentes policiales a la prensa, Acosta fue detenido alrededor de las 7:30 en la intersección de las calles Perú y Venezuela, a la salida del boliche “Museum”, donde el sospechoso había pasado la noche.

En el marco de la investigación ordenada por la PROCUNAR, encabezada por personal de la CIOPE (Central de Inteligencia de Operaciones Especiales) de Santa Fe y de la SIDE, los detectives obtuvieron información que ubicaba a Acosta en dicho local bailable. Así, agentes del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal se presentaron en el lugar y capturaron a Acosta cuando salía a la calle.

Según el video que trascendió en la prensa, Acosta intentó oponer resistencia al arresto, por lo cual debió ser reducido por efectivos de la CIOPE y de la PFA. Luego, fue subido a un patrullero y trasladado a una dependencia de la PFA, desde donde más tarde será derivado a un centro de detención en Santa Fe.

La medida fue adoptada ante el requerimiento del fiscal Patricio Saludutti, de la Fiscalía Regional de Rosario, en el marco de una investigación que vincula a Acosta con la barra brava del Club Atlético Rosario Central y con una organización delictiva asociada a la banda denominada “Los Menores”.

En este marco, el sospechoso estaría vinculado a una organización criminal liderada por Francisco Riquelme, un recluso señalado como jefe de una red de narcomenudeo que opera en el noroeste de la ciudad de Rosario.

Una recompensa de 25 millones de pesos:

Sobre Acosta pesaba una orden de detención emitida el 12 de junio de 2025, en el marco de una causa por asociación ilícita que investiga diversos ataques contra establecimientos educativos y una dependencia policial, hechos que estarían relacionados con disputas territoriales entre organizaciones criminales de la región.

Con motivo de este prontuario, Acosta integraba el listado de las diez personas prófugas más buscadas por el Gobierno de Santa Fe, que había dispuesto una recompensa de 25 millones de pesos.

La orden de detención vigente contra “Plin” Acosta estaba tras un operativo vinculado a una causa de asociación ilícita responsable de ataques contra escuelas y una comisaría, en el marco de un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos. El fiscal Saldutti solicitó su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

La figura de Acosta emergió con fuerza durante la imputación a Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central.

Operativo planificado:

Respecto del procedimiento, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, y la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, brindaron detalles sobre la captura de Andrés Raúl “Plin” Acosta.

Angelini indicó que el sospechoso intentó evadir a los agentes al momento de ser interceptado. “Quiso escapar, pero el operativo había sido planificado contemplando esa posibilidad. Se tomaron todas las precauciones necesarias y se logró reducirlo y detenerlo rápidamente”, explicó.

El funcionario santafesino también destacó la política de recompensas impulsada por el Gobierno provincial para localizar y capturar a personas prófugas vinculadas con organizaciones criminales.

Por su parte, la subsecretaria Virginia Villar explicó que la captura fue el resultado de tareas de inteligencia desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación. “Se llegó a Acosta a partir de distintas acciones de análisis e investigación realizadas por el área de Inteligencia Criminal, en un trabajo articulado con la Fiscalía”, indicó.

Además, remarcó el papel de la Ciope en este tipo de procedimientos. “Una de las misiones específicas de la Ciope es la localización y captura de objetivos de alto perfil. Se trata de una política prioritaria del Gobierno provincial. En los últimos 23 meses se concretaron 17 capturas de estas características, prácticamente una por mes, todas consideradas de relevancia para la seguridad pública”, concluyó.