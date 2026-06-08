Arrancó el techo de un auto delante de vecinos que pasaban caminando y fue detenido

Dos delincuentes fueron detenidos en Avellaneda tras robar el techo de un auto que se encontraba estacionado sobre la avenida Mitre, luego de ser detectados y seguidos por operadores del sistema de monitoreo urbano.

El hecho fue advertido por las cámaras de seguridad, que registraron el momento en que uno de los sospechosos sustrajo el techo del vehículo estacionado.

Tras detectar la maniobra, los operadores iniciaron un seguimiento en tiempo real de los involucrados, quienes se desplazaban por distintas calles de Avellaneda junto al elemento robado.

De acuerdo con las fuentes, los sospechosos actuaban en conjunto y fueron monitoreados durante todo su recorrido mientras personal de seguridad coordinaba un operativo para interceptarlos.

La detención se concretó en la intersección de las calles Dean Funes y Chacabuco, donde efectivos del Comando de Patrullas y de la Policía Motorizada lograron aprehender a ambos hombres y recuperar el objeto sustraído.

En forma paralela, agentes del programa Cuidadores Ciudadanos asistieron a la víctima del robo y permanecieron junto a ella hasta que se concretó la recuperación de la pertenencia.