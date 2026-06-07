“Sos un carancho”: hace Uber stream y lo grabó cuando frenó con su auto delante de ella

Una conductora que realiza transmisiones en vivo mientras trabaja con aplicaciones de transporte registró con su cámara un incidente de tránsito ocurrido en el barrio porteño de Belgrano, donde acusó a un automovilista de frenar de manera repentina delante de su vehículo con la intención de provocar un choque.

La secuencia, que quedó grabada y luego fue difundida en redes sociales, muestra el momento en que un auto se detiene bruscamente frente al vehículo de la joven.

"Dale, flaco, sos tarado. ¿Qué hacés? Querías provocar un accidente, te agarré justito. Sos un fabricador de accidentes", se escucha decir a la conductora durante el intercambio con el otro automovilista.

Según relató posteriormente en sus redes, el episodio ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo y aseguró que el conductor "tuvo la mala suerte de aparecer infraganti" en la grabación.

"Frenaste a propósito y estás grabado. Quisiste que te choque y yo no te choqué. No te voy a pasar los datos porque no te toqué. Vas a ir en cana. Se ve que no te toqué. Te voy a denunciar", le manifestó la joven al hombre.

Tras detenerse ambos vehículos, el conductor descendió de su auto y le exigió la documentación personal y del rodado.

"Dame los papeles o llamo a la Policía. Sos muy pelotuda. ¿No tenés seguro ni registro?", se escucha decir al hombre en el video difundido.

La conductora respondió: "Corré el auto o llamo al 911", mientras continuaba registrando la situación.

Luego de publicar las imágenes, la joven aseguró que intentó radicar una denuncia ante efectivos policiales, pero sostuvo que no le recibieron la presentación pese a exhibir el material audiovisual.

"En estos casos, ¿denunciar o directamente abogado y fiscal?", escribió en una publicación donde compartió el video del incidente.