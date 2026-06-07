Vio a un chiquito solo por la calle, frenó el auto y se quedó con él hasta la llegada de un móvil

Durante la mañana de este sábado, personal policial intervino en un procedimiento en barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, luego de que un niño fuera hallado deambulando solo por la vía pública sin la supervisión de un adulto.

El episodio ocurrió en calle Padre Luis Monti al 3170, donde los efectivos encontraron al menor acompañado por un hombre que se encontraba a bordo de un auto Fiat Punto.

Según relató el conductor, mientras circulaba por el sector observó al niño caminando solo junto a un juguete, por lo que decidió detenerse y permanecer con él hasta la llegada de la Policía.

Ante la situación, los uniformados trasladaron al pequeño a una dependencia policial y pusieron en marcha un operativo para localizar a sus familiares.

Momentos después, los efectivos lograron ubicar a la abuela del menor, quien junto a los padres se presentó en la comisaría. Tras constatar la situación, el niño fue entregado a sus familiares.