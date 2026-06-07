Discutía con un joven a la salida de un boliche, lo empujó cuando pasaba un auto y fue atropellado

Un joven de 22 años resultó herido luego de ser empujado durante una discusión ocurrida en la zona de Playa Grande y ser atropellado por un auto que circulaba por el lugar, en un hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y que es investigado por la Justicia. La víctIma hizo la denuncia en la Comisaría 9na.

Se conoció en horas de la noche un mensaje del supuesto agresor a la víctima donde le pide disculpas. “Estoy completamente arrepentido de lo que pasó, nunca imaginé que podía llegar a pasar algo así”, se escucha en el audio. Irónicamente recibe el perdón, pero la víctima le advierte: “Andá juntando bastante guita, pedile ayuda a tu viejo”.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Primera Junta y Victoria Ocampo, a la salida de los locales bailables de Playa Grande, donde se produjo una confrontación entre dos jóvenes que, según las primeras averiguaciones, se originó por una discusión de tránsito entre conductores.

De acuerdo con la investigación, en medio del altercado un hombre aún no identificado empujó a Valentín Lastra, de 22 años, alejándolo del grupo que participaba de la disputa. Como consecuencia del empujón, el joven perdió el equilibrio y cayó hacia atrás sobre la calzada.

En ese momento, un auto Peugeot 208 blanco que circulaba por la calle Victoria Ocampo embistió al joven, cuyo cuerpo impactó contra el parabrisas del vehículo antes de caer sobre el pavimento.

Las imágenes de la secuencia, que se viralizaron en redes sociales, muestran el momento exacto del atropello y la sorpresa de las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde recibió atención médica por politraumatismos. Fuentes del caso indicaron que, luego de los estudios de rigor, fue dada de alta al no presentar lesiones de gravedad.

Posteriormente, efectivos policiales tomaron declaración testimonial al joven en su domicilio, quien instó la acción penal contra el agresor.

La causa fue caratulada como "lesiones dolosas" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, a cargo de la fiscal Andrea Mandagarán. En tanto, los investigadores identificaron al hombre que empujó a la víctima antes del atropello.