Policía defendió a los tiros a su mujer y a sus hijas: un menor murió y otro se suicidó para no entregarse

Eran las 7 y 10 de la mañana cuando un subcomisario de 47 años se disponía a llevar a sus hijas a la escuela. Con él estaba su mujer que fue la última en salir. Pero mientras la familia se subía a la Volkswagen Amarok, apareció un Peugeot 208 blanco con cuatro delincuentes.

Los ladrones se bajaron con pistolas y les apuntaron a todos. Sin embargo, el subcomisario sacó su arma reglamentaria y abrió fuego. Uno de los tiros dio en el abdomen de un delincuente menor de edad que quedó tendido en el piso y que murió camino al Hospital.

Otro de los disparos dio en la espalda de otro ladrón que salió corriendo hasta la esquina. Por motivos que aún son materia de investigación, el hombre se detuvo, tomó su pistola calibre 45 y se disparó en la boca, muriendo en el acto. La primera hipótesis es que, por una carga de antecedentes graves, prefería no entregarse.

En el lugar actuó la Departamental de La Matanza que constató que ni el efectivo ni su familia habían resultado heridos. La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Arribas, que constató que el adolescente fallecido tenía una causa previa por homicidio.

El hecho sucedió en 2022 cuando, acompañando a otros dos adultos, mataron a un hombre para robarle la bicicleta.