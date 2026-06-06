Detuvieron a la hermana de un peligroso narco y secuestraron un arma de fuego modificada

En el marco de las acciones preventivas dispuestas por el Comando Unificado de Fuerzas Federales de Seguridad que se llevan adelante dentro del Plan Bandera, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) concretó un procedimiento que culminó con el secuestro de un arma de fuego y la aprehensión de tres personas.

El hecho ocurrió durante la noche mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo en el barrio Nuevo Alberdi. Durante el recorrido, identificaron un vehículo estacionado frente a una vivienda y, al efectuar una inspección visual externa, observaron en su interior un arma de fuego, motivo por el cual se activó el protocolo de intervención correspondiente.

Ante esta situación, se dio inmediato aviso al sistema de emergencias 911 y se preservó el lugar hasta la llegada del personal especializado. Como resultado del procedimiento, se secuestró un arma de fuego calibre .22, equipada con un dispositivo adosado al cañón, y quince municiones del mismo calibre. Asimismo, se realizó la aprehensión de tres personas vinculadas al hecho.

Entre los detenidos se encuentra una mujer, hermana de Lindor Alavarado, uno de los principales referentes del narcotráfico rosarino e histórico rival de la organización criminal conocida como "Los Monos", quien registra antecedentes penales por infracción a la Ley N.º 23.737 de estupefacientes y habría estado cumpliendo una condena de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que el arma secuestrada fue sometida a las pericias correspondientes.

La intervención se enmarca en las acciones de prevención y control territorial que desarrolla la PSA en Rosario, orientadas a reducir la circulación ilegal de armas, prevenir hechos de violencia lesiva y fortalecer la seguridad ciudadana mediante una presencia activa en los sectores priorizados por el Plan Bandera.