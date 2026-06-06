Fue a comprar, dejó el auto estacionado y se lo robaron: le sacaron la batería

Durante la madrugada, personal policial acudió al pedido de auxilio de una mujer mayor de edad en barrio Pueyrredón, quien manifestó que había dejado estacionado su Fiat Palio en la vía pública y que, momentos después, autores ignorados se lo sustrajeron.

A partir de las características aportadas por la damnificada, se desplegó un operativo con la colaboración de las cámaras de videovigilancia del 911, logrando localizar al sujeto en la dirección mencionada. El hombre se conducía en un VW Passat y transportaba una batería de automóvil.

Personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) se hizo presente en calle 5 del barrio Bajada San José, donde procedió a la detención de un hombre mayor de edad. Asimismo, se realizó el secuestro del vehículo en el que se desplazaba, otro rodado y una batería de automóvil.

Finalmente, el detenido junto con los elementos secuestrados fue trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.