Un vecino vio en acción a dos “roba ruedas”, llamó al 911 y los atraparon

Ya tenían bien aceitado el método: circulaban en busca de camionetas de alta gama estacionadas y sin ocupantes. Uno se quedaba con el auto en marcha listo para una fuga rápida mientra el otro usaba cortas fierros y herramientas caseras para robar ruedas de auxilio.

Así operaron sobre una Ford Ranger estacionada en calle 48 entre 24 y 25. Sin embargo, el hecho tuvo un testigo parcial. Un vecino de la cuadra observó movimientos extraños y al ver el Peugeot 208 de los delincuentes le llamaron la atención varios detalles. El coche estaba muy sucio y tenía partes modificadas.

Alertados por el llamado al 911, personal de la Comisaría 4ta interceptó al vehículo que era ocupado por dos delincuentes de 35 y 45 años. Al requisarlo encontraron la rueda de la víctima así como un set de herramientas que utilizaban para delinquir.

Los ladrones fueron trasladados a la comisaría mientras que la UFI 11 caratuló la causa como “tentativa de robo”. Investigan si están vinculados a otros hechos de similares características en La Plata.