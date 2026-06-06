Volvía de trabajar en bici, lo chocaron de atrás con la moto y le robaron entre cuatro

Estaba contento. Con su primer sueldo había comprado una bici nueva con la que iba y venía de todos lados. Sin embargo, cuatro delincuentes le sacaron la alegría en menos de dos minutos tras asaltarlo de forma violenta.

Todo comenzó cuando un joven circulaba por las calles de Lanús de regreso a su hogar. Si bien desconfió de la moto que venía detrás de él, siguió pedaleando. De un momento a otro, los motochorros aceleraron a fondo, se lo llevaron puesto desde atrás y lo dejaron tirado en el piso.

Cuando ya estaba indefenso y herido, aparecieron otras dos motocicletas con otros cuatro delincuentes. Entre los cuatro lo amenazaron y le fueron sacando todas las cosas: uno se subió a la bici, otro se llevó su mochila y un tercero agarró celulares y billetera.

Una vez que los delincuentes se fugaron a toda velocidad, el joven se paró como pudo y comenzó a renguear debido a la herida que sufrió en la pierna. Son fuertemente buscados por la Justicia.