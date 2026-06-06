Mujer policía encubría a su novio ladrón: hizo cinco entraderas a jubiladas

“Mi rey si vos sos feliz yo también”. La frase fue posteada por una mujer policía junto a su novio en redes sociales. En la cuenta de la efectivo, también aparece un video de un viaje que ambos hicieron a Bariloche. Según las imágenes, se trasladaron desde Buenos Aires en avión y visitaron paisajes, bares y hasta pasearon en caballo.

Pero detrás de esa vida de lujos, se escondía un entramado delictivo: su novio formaba parte de una sofisticada banda dedicada a las entraderas. Ella sabía todo, pero lejos de entregarlo, lo encubría y usufructuaba con los ingresos.

La investigación de la DDI de La Matanza para atraparlo comenzó en abril a partir de numerosos hechos con similar modus operandi. El primero ocurrió en febrero y tuvo como víctima a una mujer de 82 años, mientras dormía. La redujeron y se llevaron dinero, alhajas y electrodomésticos.

El último hecho registrado tuvo por víctima a un miembro de la policía al que le gatillaron en la sien frente a su hijo para amedrentarlo.

La mujer fue desafectada de la policía bonaerense y fue arrestada junto al novio y a varios miembros de la banda.

Al allanar un domicilio vinculado a los delincuentes encontraron pistolas, ropas y accesorios pertenecientes a la fuerza policiales así como también PlayStation 5, varios vehículos con pedidos de secuestro y dólares.