Buscaban a un sospechoso por una serie de robos y encontraron más de 560 neumáticos

Como resultado de una investigación desarrollada por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, se realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios vinculados a una serie de hechos de robo y robo automotor ocurridos durante las últimas semanas.

La pesquisa, llevada adelante mediante tareas de campo, análisis de cámaras de seguridad y relevamientos en zonas de interés, permitió identificar como principal sospechoso a un joven de 25 años, sobre quien pesaba una orden de detención emitida por la Justicia.

Con la colaboración de efectivos de las comisarías Sexta, Séptima, Octava, Decimosexta, Subcomisaría Casino y del Grupo GAD, se concretaron allanamientos en domicilios ubicados en Ecuador al 900 y Beruti al 8400.

Si bien el sospechoso no fue hallado durante los procedimientos, en uno de los inmuebles los investigadores detectaron una importante actividad comercial irregular vinculada a la venta de neumáticos de dudosa procedencia. Como resultado del operativo fueron secuestrados un total de 563 neumáticos y un teléfono celular utilizado presuntamente para la comercialización de los productos a través de plataformas virtuales.

La investigación vincula al sospechoso con un robo ocurrido el 15 de mayo en un bar de la zona de Río Negro y Tres Arroyos, donde un delincuente simuló portar un arma de fuego, golpeó a un comerciante de 75 años y sustrajo dinero y un teléfono celular. Asimismo, también se lo relaciona con dos causas por robo automotor que se encuentran bajo investigación.

Por disposición de la UFI N° 14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, continúa vigente la orden de detención sobre el investigado. En tanto, la propietaria del inmueble allanado de 48 años, fue notificada de la formación de una causa por Averiguación de Ilícito, mientras se realizan pericias informáticas sobre el teléfono secuestrado para determinar el origen de los elementos comercializados.

La investigación continúa con el objetivo de establecer la procedencia de los neumáticos secuestrados y localizar al principal imputado.