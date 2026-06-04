"Te doy un tiro”: le apuntó con un arma a la empleada de una quiniela y robó la recaudación

Un delincuente armado asaltó una agencia de quiniela en la provincia de Misiones y se llevó la recaudación tras amenazar de muerte a la empleada del local

El hecho ocurrió cerca de las 18.47 y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El ladróningresó al comercio ubicado sobre la calle Santa María, exhibió un arma de fuego y, sin ocultar su rostro, se dirigió directamente hacia el mostrador.

Bajo amenazas, el asaltante pasó hacia el sector de atención al público y exigió la entrega del dinero. “Dame toda la plata”, le ordenó a la trabajadora, quien no opuso resistencia ante la situación.

En medio del asalto, la mujer intentó explicarle que no tenía otros objetos de valor y se la escucha decir: “Ahí está mi billetera, mi mochila, tengo plata, eso es lo que yo tengo”.

Sin embargo, el ladrón respondió que únicamente buscaba la recaudación del negocio y la intimidó para evitar que saliera del local. “No necesito nada tuyo, no salgas porque te doy un tiro”, le advirtió.

Tras apoderarse del dinero, el delincuente escapó del lugar y hasta el momento no trascendió si fue detenido. La secuencia quedó registrada por las cámaras de vigilancia y las imágenes son analizadas por los investigadores para intentar identificar al autor del robo.