Motochorros persiguieron a tres remiseros, uno se jugó la vida para enfrentarlos y lo balearon

Dos motochorros armados persiguieron a tres choferes de una remisería en Bernal Oeste con fines de robo y balearon a uno de los remiseros, aunque finalmente las víctimas lograron escapar y refugiarse en el local.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en la intersección de las calles Formosa y Fleming, cuando tres trabajadores que se encontraban frente a una remisería fueron sorprendidos por dos delincuentes que circulaban en una moto.

Según quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, los asaltantes descendieron con intenciones de robo y los choferes comenzaron a correr para evitar ser asaltados. Los delincuentes iniciaron entonces una persecución mientras los amenazaban con un arma de fuego.

Las imágenes muestran momentos de extrema tensión, ya que uno de los trabajadores decidió enfrentarse a golpes de puño con uno de los sospechosos en medio de la fuga y le pegaron un tiro en la pierna. Tras un breve forcejeo, el remisero logró zafarse y se metió rengueando en el interior de la agencia.

Al no poder concretar el robo, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar junto a su cómplice a bordo de la moto, mientras que los choferes lograron ponerse a resguardo dentro del local.

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia y las imágenes podrían resultar determinantes para avanzar en la identificación de los responsables del hecho.