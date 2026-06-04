Una motociclista cruzó a toda velocidad, chocó con un vehículo y casi se mata

Una motociclista resultó herida luego de protagonizar un violento choque con un auto en la localidad bonaerense de Don Torcuato, partido de Tigre, accidente que quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y que derivó en su traslado de urgencia a un hospital de la zona.

El siniestro ocurrió durante la tarde sobre la calle Gallardo, entre Santa María y Saavedra, cuando la mujer circulaba en moto y atravesó una intersección a gran velocidad. Por causas que se investigan, fue impactada por un auto que no logró detener su marcha antes de llegar al cruce.

Como consecuencia del fuerte choque, la motociclista salió despedida del rodado, perdió el casco durante la caída y golpeó su cabeza contra el asfalto. Tras recorrer varios metros por el aire, terminó sobre la vereda, en una secuencia que fue captada por el sistema de videovigilancia municipal.

De inmediato, operadores de la central de monitoreo detectaron el hecho y activaron el protocolo de emergencia. Al lugar acudieron agentes del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal de Tránsito, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

La víctima recibió las primeras atenciones en el lugar y luego fue trasladada de urgencia al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en la localidad de General Pacheco.

Fuentes municipales informaron que, de acuerdo con el procedimiento habitual, el conductor del auto fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.