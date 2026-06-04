Desguazaban vehículos robados y vendían las autopartes por Marketplace: 8 detenidos

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto a la lucha contra el crimen organizado en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una estructura que vendía autopartes de dudosa procedencia. La banda, que se hallaba compuesta por ocho personas, comercializaba dichos repuestos a precios muy bajos en comparación a los del mercado.

La presente intervención estuvo a cargo de la División Delitos Contra el Automotor de la Superintendencia de Investigaciones Federales, cuya génesis data de octubre de 2025 cuando los agentes identificaron una serie de maniobras que infringían la Ley 25.761 (Desarmado de automotores).

Según descubrieron los federales luego de diversas tareas de ciberpatrullaje, un hombre utilizaba un reconocido sitio de ventas digital dentro de una red social para poner en venta distintas piezas de automóviles, camionetas y motocicletas de origen sumamente sospechoso.

Sin embargo, lo que definitivamente alarmó al personal policial fue que las autopartes en cuestión se expendían en aranceles muy por debajo respecto a los del Mercado. A partir de allí, se realizaron varias tareas técnico-investigativas y pormenorizados análisis de cada una de las imágenes publicadas, lo que dio lugar a establecer que el sujeto se domiciliaría en una vivienda emplazada en la localidad de Monte Grande.

Con la debida anuencia de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 de Esteban Echeverría, a cargo del Dr. Fernando Semisa, los uniformados federales profundizaron las pesquisas mediante el uso de drones, vigilancias encubiertas y minuciosos rastrillajes. Producto de ello, se determinaron dos elementos fundamentales para la causa.

Por un lado, se comprobó que el individuo poseía una segunda vivienda (ubicada en la misma localidad) para el acopio de repuestos de rodados. Y, por otra parte, que el mismo sería un reconocido vendedor de autopartes en la zona sur del conurbano bonaerense y que, inclusive, conformaría una organización delictiva dedicada al comercio ilegal de estas autopartes visualizados en las redes.

ALLANAMIENTOS, DETENCIONES Y DECOMISOS

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Javier Leandro Maffucci Moore ordenó la ejecución de los correspondientes allanamientos sobre las fincas situadas en las calles Ángela González De Barbier y Duclout, ambas en Monte Grande.

Por lo expuesto, los uniformados ingresaron a las moradas y procedieron al arresto de ocho personas (cinco hombres y tres mujeres). Además, cabe señalar que uno de los masculinos tenía un pedido de captura desde el año 2018 por el delito de “Portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad”, causa llevada a cabo oportunamente por la justicia de Ezeiza.

Durante los procedimientos, se incautó una carrocería cortada de una camioneta con solicitud de secuestro activo desde septiembre de 2025 y bajo la intervención de las autoridades judiciales de Lomas de Zamora, una parte de carrocería de otra camioneta que también contaba con pedido de secuestro por disposición de la justicia de La Matanza; un cuadro de motocicleta con su numeración suprimida, dos cajas de carga de camionetas, una escopeta calibre 12/70 (tipo tumbera), varios autopartes, herramientas y elementos de corte; todo ello por un monto aproximado de 8 millones de pesos.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales confiscados a disposición del magistrado interventor por los delitos de “Encubrimiento agravado con ánimo de lucro por infracción a la Ley 25.761” y “Tenencia de arma de fuego”.