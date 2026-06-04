Se colgó de un poste, quiso destruir a golpes una cámara del 911 y quedó escrachado

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad rionegrina de Cipolletti luego de ser detectados por operadores del sistema RN Emergencias 911 mientras intentaban dañar una cámara de videovigilancia instalada en la vía pública.

El hecho ocurrió cuando los operadores del centro de monitoreo observaron en tiempo real a uno de los sospechosos colgado de un poste con el objetivo de golpear y destruir un dispositivo de seguridad urbana.

Según se informó, mientras uno de los hombres atacaba la cámara, el otro permanecía en las inmediaciones actuando como apoyo y vigilando el entorno para alertar sobre una eventual intervención policial.

Ante la situación, el personal del sistema de monitoreo dio aviso inmediato a efectivos de la Policía de Río Negro, que iniciaron un operativo en la zona. Gracias al seguimiento realizado mediante otras cámaras de vigilancia, los sospechosos fueron identificados y monitoreados durante su desplazamiento.

Minutos después, ambos fueron interceptados por personal policial a aproximadamente una cuadra del lugar donde se produjo el ataque al dispositivo.

Los detenidos tienen 27 y 43 años. De acuerdo con las fuentes, uno de ellos se encontraba en situación de calle, mientras que el otro reside en el mismo sector donde ocurrió el episodio.

Tras su aprehensión, los sospechosos fueron trasladados a una dependencia policial para la realización de las actuaciones correspondientes, mientras se avanza en la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno en el hecho.