Una joven volvía de trabajar, la persiguieron para robarle la moto y sus gritos la salvaron

Una joven logró frustrar el robo de su moto al resistirse al ataque de dos motochorros y pedir auxilio a los gritos cuando regresaba de trabajar en el barrio Industrial de Santa Fe.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 22.15 en la esquina de García Lorca y Einstein, donde la víctima fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en otra moto y que, según su testimonio, la venían siguiendo desde varias cuadras antes.

De acuerdo con el relato de la joven, uno de los asaltantes descendió del vehículo y, mientras la amenazaba de muerte, le exigió: "¡Bajate de la moto!", con la intención de apoderarse del rodado.

En ese momento, la víctima reaccionó subiéndose a la vereda e inició un forcejeo con el delincuente para evitar que la arrojara de la motocicleta.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia del intento de robo. En las imágenes se observa cómo la joven resiste el ataque y comienza a pedir ayuda a los gritos, lo que terminó por poner en fuga al asaltante.

Tras desistir del robo, el delincuente volvió a subir a la moto en la que lo esperaba su cómplice y ambos escaparon del lugar sin concretar el asalto.