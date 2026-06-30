Vendían entradas falsas para ver a Boca, un mexicano pagó 700 dólares y no entró al Superclásico

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda que vendía entradas truchas a extranjeros para acceder a partidos del Club Atlético Boca Juniors en la Bombonera, tras una serie de allanamientos en la Ciudad, Lanús y provincia de Santa Fe que terminaron con un hombre y una mujer puestos a disposición de la Justicia.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Conductas Delictivas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad, en una investigación que se inició por una estafa que tuvo como damnificado a un turista mexicano que pagó 700 dólares por una entrada para ver el clásico entre Boca y River el 9 de noviembre de 2025.

La víctima contactó, a través de unos amigos, a un hombre que ofrecía entradas y pactó con él una entrega en las inmediaciones del estadio. Tras realizar el pago, intentó acceder a la Bombonera y allí le informaron que los tickets eran falsos.

A partir de la información aportada en la denuncia, la Policía de la Ciudad hizo tareas de campo y seguimientos digitales que permitieron individualizar a los presuntos autores del hecho.

Con los datos recogidos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 46, a cargo de Jorge Anselmo De Santo, ordenó tres allanamientos en la localidad santafesina de Villa Cañás, Lanús y La Boca.

Hasta Villa Cañás viajó una comisión de Conductas Delictivas en Eventos Masivos, y el allanamiento se realizó junto a personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, donde fue hallado el investigado, un hombre de 40 años, y se incautaron siete entradas protocolares de distintos partidos en los que había jugado Boca.

En otro procedimiento, con la autorización del Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de Estela del Carmen Mollo y con la colaboración de efectivos de la DDI-Avellaneda y la Sub DDI de Lanús de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo en José María Moreno al 3700, del partido bonaerense de Lanús.

Allí se le notificó a una mujer la imputación por su vinculación a la causa por estafa, y se le incautó también tickets apócrifos, además de celulares. Todos los elementos decomisados fueron puestos a disposición del magistrado a cargo de la causa.