Amenazaban a familias con una escopeta semiautomática para usurpar sus viviendas: 12 detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, aprehendieron a doce personas en el marco de diez allanamientos en barrios Toba y Vía Honda contra presuntos integrantes de la denominada “La Banda del Tanque”, señalada en reiteradas denuncias por amenazas a familias para que abandonaran sus viviendas y por hechos de intimidación pública mediante la exhibición de armas de fuego.





Durante los allanamientos, los detectives secuestraron una escopeta semiautomática calibre 12/70, cartuchos de distintos calibres, material estupefaciente compatible con cocaína y marihuana, 18 teléfonos celulares, tres bicicletas rodado 29 que presentan características coincidentes con elementos denunciados como sustraídos, una tablet, un televisor, una consola PlayStation 2, además de otros elementos de interés para la investigación.

Así empezó la investigación

Las tareas investigativas comenzaron a partir de un requerimiento judicial recibido el pasado 8 de junio, mediante el cual se encomendó identificar a presuntos integrantes de una organización conocida en la zona como “La Banda del Tanque”.