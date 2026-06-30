Amenazaban a familias con una escopeta semiautomática para usurpar sus viviendas: 12 detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, aprehendieron a doce personas en el marco de diez allanamientos en barrios Toba y Vía Honda contra presuntos integrantes de la denominada “La Banda del Tanque”, señalada en reiteradas denuncias por amenazas a familias para que abandonaran sus viviendas y por hechos de intimidación pública mediante la exhibición de armas de fuego.
Durante los allanamientos, los detectives secuestraron una escopeta semiautomática calibre 12/70, cartuchos de distintos calibres, material estupefaciente compatible con cocaína y marihuana, 18 teléfonos celulares, tres bicicletas rodado 29 que presentan características coincidentes con elementos denunciados como sustraídos, una tablet, un televisor, una consola PlayStation 2, además de otros elementos de interés para la investigación.
Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios ubicados en Liniers al 4400 (dos inmuebles usurpados), Calle 1821 y Teniente Agneta, Comando 602 y Aborígenes Argentinos, Comando 602 al 4300 (dos viviendas), Maradona y Larrea, Liniers al 4200, Estévez al 4300, y Avellaneda al 4300. La causa es investigada por la fiscal Cecilia Brindisi, de la Unidad Fiscal de Flagrancia y Turno.
Nueve hombres y tres mujeres resultaron aprehendidos y quedaron a disposición judicial, entre ellos Fabián Rodrigo G. de 24 años; Matías Enrique B. (43); María Magalí V. (38); Jeremías Joel M. (19); Agustín Miqueas S. (17); Fabiana Melina P. (34); Brandon Álvaro G. (26); Eduardo Cristian B. (38); Brian V. (22); Mailén F. (23); José Luis C. L. (26) y José L. C. (56).
La investigación fue desarrollada por personal de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (BORI) junto a distintas áreas especializadas de la PDI, entre ellas la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), Microtráfico, Capturas, Automotores, Paraderos, Inteligencia, Canes Detectores y Análisis Criminal, con la colaboración de nueve grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe.
Así empezó la investigación
Las tareas investigativas comenzaron a partir de un requerimiento judicial recibido el pasado 8 de junio, mediante el cual se encomendó identificar a presuntos integrantes de una organización conocida en la zona como “La Banda del Tanque”.
A partir de tareas de inteligencia, trabajo de campo y recopilación de testimonios, los investigadores lograron individualizar a varios de los presuntos integrantes y establecer domicilios vinculados a la causa, lo que permitió solicitar y concretar las órdenes de allanamiento.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, varios de los integrantes identificados registran antecedentes penales por distintos delitos y conformarían una estructura con fuerte presencia en la zona sudoeste de la ciudad.
Asimismo, la pesquisa permitió establecer que quien sería señalado como principal referente de la organización actualmente se encuentra privado de su libertad. La causa continúa en etapa investigativa, mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en la determinación de las responsabilidades de las personas involucradas.