Le apoyaron un arma en la cabeza para robarle la camioneta: brutal asalto a un hombre de 61 años

Un hombre de 61 años fue asaltado por tres delincuentes que le apoyaron un arma en la cabeza y le robaron su camioneta cuando salía de su casa en la localidad bonaerense de Lanús.

El hecho ocurrió cerca de las 20.55 en Damonte al 1400, en la intersección con la avenida Eva Perón, cuando la víctima, identificada como Néstor Gustavo Villate, se disponía a subir a su camioneta Volkswagen Amarok gris (patente OWU 114).

Según se observa en imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona, el hombre advirtió la presencia de uno de los delincuentes y decidió bajarse. En ese momento fue interceptado por los asaltantes, que lo redujeron de inmediato.

Durante el robo, uno de los ladrones le apoyó un arma de fuego en la cabeza mientras otro le revisaba los bolsillos en busca de pertenencias. "Quietito, quieto", se escucha decir a uno de los delincuentes, mientras la víctima respondía: "No tengo nada".

Tras apoderarse de la camioneta y otros efectos personales, los sospechosos escaparon rápidamente del lugar. Luego del asalto, Villate tocó el timbre de su vivienda para alertar a su pareja sobre lo sucedido.

"¿Te robaron? ¿Estás bien?", le preguntó la mujer. Instantes después, un vecino se acercó y le propuso seguir a los delincuentes, aunque finalmente no se concretó ninguna persecución.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 2da de Lanús, donde se inició una causa por robo automotor con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Fuentes policiales indicaron que se dispuso la búsqueda de la camioneta sustraída y que personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los autores del hecho.

El robo volvió a generar preocupación entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron reiterados hechos de inseguridad en ese sector del distrito. "Es tierra de nadie", se quejaron.