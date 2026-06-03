Asaltaron a una madre y creyó que los motochorros se habían llevado a su hijo de 11 años

Una mujer fue víctima de un violento asalto cuando llegaba a su vivienda junto a su hijo de 11 años en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. Durante el ataque, el menor escapó corriendo y la madre, desesperada, creyó que se lo habían llevado los delincuentes, por lo que pidió ayuda a los vecinos para encontrarlo.

El hecho ocurrió cerca de las 19.40, cuando la mujer ingresaba a su domicilio a bordo de una moto acompañada por su hijo. En ese momento, llegaron dos motochorros para asaltarlos.

Según relató la víctima, el niño salió corriendo al advertir la situación, mientras que ella intentó escapar por la vereda con la moto. Sin embargo, uno de los delincuentes la alcanzó a los pocos metros y la tiró al suelo en medio de un forcejeo.

Los asaltantes intentaron apoderarse de la moto, pero no lograron llevársela. Finalmente, le sustrajeron el teléfono celular y documentación personal antes de darse a la fuga.

Tras el robo, la mujer comenzó a buscar desesperadamente a su hijo, convencida de que los delincuentes podrían habérselo llevado. "Mis gritos eran como si se lo hubieran llevado", expresó posteriormente a través de una publicación en redes sociales.

Ante la situación, vecinos de la zona acudieron en su ayuda y salieron a recorrer el barrio en auto para localizar al menor. Luego de varios minutos de incertidumbre, el chico fue encontrado sano y salvo.

"Vivimos una pesadilla y agradezco que estamos vivos. Mi hijo corrió y estuve más de cinco minutos buscándolo. Los vecinos actuaron rápido y fueron a buscarlo en auto. Llegó sano y vivo", señaló la mujer.

Además, cuestionó la inseguridad en la zona al afirmar que "Wilde es tierra de nadie" y sostuvo que los vecinos están "hartos de vivir así".

Entre los elementos robados, la víctima mencionó su teléfono celular, la licencia de conducir, la cédula del vehículo, su DNI, el documento de identidad de su hijo y tarjetas de crédito.