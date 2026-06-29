"Tomé un remedio": manejaba con 2,06 de alcohol en sangre y deberá pagar una multa de 5 millones

Durante un control de alcoholemia realizado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en Trelew, provincia de Chubut, un conductor registró 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre.

El control tuvo lugar durante la madrugada del 27 de junio, y al ser consultado por los agentes sobre qué había consumido, el conductor respondió: "Remedio". Ante el resultado positivo, los fiscalizadores retuvieron la licencia de conducir y el vehículo.

Además, el infractor, un hombre de 69 años, recibirá una multa superior a los 5 millones de pesos, será inhabilitado para conducir y deberá realizar el curso teórico correspondiente para recuperar su licencia.

Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa significativamente el riesgo de protagonizar un siniestro vial y pone en peligro la vida de quienes circulan por la vía pública.

