Una mujer se resistió a un robo, salió corriendo y motochorros le gatillaron a su novio

Una mujer logró frustrar el robo de su auto al resistirse al asalto y salir corriendo mientras pedía ayuda a los gritos, en un violento ataque ocurrido en la puerta de su casa, en la localidad bonaerense de Ciudadela.

Durante la secuencia, los delincuentes intentaron dispararle a su novio cuando salió a asistirla, aunque el arma no se accionó. Tras el fallido golpe, la banda continuó con un raid delictivo en la zona y asaltó a otras víctimas.

El hecho ocurrió cerca de las 18.30 frente a una vivienda ubicada sobre la calle Italia al 4300, cuando la mujer acababa de descender de su vehículo.

De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad, cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos interceptaron a la víctima con la intención de robarle el auto.

Al advertir la maniobra, la mujer reaccionó de inmediato, salió corriendo y comenzó a pedir ayuda a los gritos. "¡Nooo! ¡Me quieren robar!", exclamó mientras escapaba de los asaltantes.

La desesperada reacción de la víctima tomó por sorpresa a los delincuentes y frustró el robo del vehículo.

Los gritos alertaron a su novio, que salió rápidamente a la vereda para ver qué ocurría. En ese momento, uno de los motochorros le apuntó con un arma y gatilló en su dirección, aunque el disparo no llegó a efectuarse.

Ante la fallida tentativa, los cuatro delincuentes escaparon del lugar y continuaron recorriendo la zona.

Según denunciaron vecinos, la banda protagonizó un raid delictivo durante la huida: asaltó al menos a otras tres personas y también concretó una entradera en la vivienda de un frentista del barrio.

Los residentes de la zona atribuyeron la sucesión de robos a la escasa presencia policial y reclamaron mayores medidas de seguridad para evitar nuevos hechos de inseguridad.

El intento de robo y la fuga de los delincuentes quedaron registrados por cámaras de seguridad, cuyas imágenes podrían resultar claves para identificar a los integrantes de la banda.