Llegaba con su hijastro, gritó con todo para evitar una entradera y poner en fuga a los ladrones

Un hombre y su hijastro evitaron una entradera al reaccionar a los gritos cuando dos delincuentes armados irrumpieron detrás de ellos al momento de ingresar a su vivienda.

Desconcertados por la reacción de las víctimas y ante el temor de ser descubiertos por los vecinos, los asaltantes desistieron del robo y escaparon con un insólito botín: un pollo que una de las víctimas llevaba en una bolsa.

El hecho ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 21.13, en una casa ubicada sobre la calle Saltalamacchia al 700, en la localidad bonaerense de Banfield, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio.

Las imágenes muestran el momento en que el hombre y su hijastro llegaban a la vivienda. Apenas abrieron la puerta e ingresaron al patio, fueron sorprendidos por dos delincuentes armados que se metieron detrás de ellos a los empujones e intentaron obligarlos a entrar al interior de la casa para concretar la entradera.

En medio del forcejeo, el padrastro reaccionó desesperadamente y comenzó a gritar con todas sus fuerzas: "¡Por favor, váyanse!", mientras ambos pedían ayuda a viva voz.

La reacción de las víctimas descolocó a los asaltantes, que quedaron desconcertados y, al advertir que los gritos podían alertar a los vecinos, resolvieron abandonar el intento de robo.

Antes de huir, uno de los delincuentes le arrebató al hombre la bolsa que llevaba en la mano, en la que había un pollo, y ambos escaparon sin lograr ingresar a la vivienda ni sustraer otros objetos.

El episodio quedó filmado por las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad, cuyas imágenes podrían ser incorporadas a la investigación para intentar identificar a los autores del frustrado asalto. Hasta el momento no se informó sobre detenciones.