Manejaban un laboratorio de drogas y les encontraron casi 300 plantas de cannabis, LSD y tussi

La Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres, armados y con antecedentes penales, que manejaban un laboratorio de cultivo de marihuana en una casa en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

Los detenidos, de 38 y 50 años, contaban con antecedentes por robo y lesiones culposas, tenencia de estupefacientes y reventa de entradas para eventos masivos.

Personal de la Comisaría Vecinal 4 B, que realizaba tareas de despliegue territorial en el barrio de Nueva Pompeya, observó a un individuo que al notar la presencia policial comenzó a correr y en su huida descartó un arma de fuego.

Los oficiales comenzaron una persecución a pie por el terraplén del Ferrocarril Belgrano Sur y tras recorrer unos metros vieron que el sujeto ingresó a una propiedad en la calle Crespo al 2800 luego de saltar el tapial lindero a las vías.

El personal policial ingresó al inmueble detrás del prófugo, que fue reducido, y se encontró con un segundo hombre armado, al que rápidamente neutralizó.

Tras inspeccionar el lugar, se descubrió que estaba equipado para el cultivo de marihuana.

Allí se encontraron 297 macetas con plantas de cannabis sativa, pastillas de LSD, dosis de tussi, cocaína, un revólver, dos pistolas, dos celulares, balanzas de precisión y cuadernos con anotaciones de interés para la causa. Todos estos elementos fueron incautados.

La Unidad Fiscal Sur, a cargo de Jonathan Patti, ordenó la detención de los implicados, quienes fueron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes para comercialización.